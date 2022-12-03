Слідчі ведуть понад 100 справ щодо насильства над українця з боку загарбників - Зеленська

Росіяни настільки не приховують свого насильства над українцями, що розповідають про це своїм близьким у телефонних розмовах.

Про це під час візиту до Великої Британії для участі у всесвітній Конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів (PSVI Conference) перша леді України Олена Зеленська розповіла британському мовнику Sky News, - пише сайт глави держави.

«Ми знаємо це з численних перехоплень», – зауважила дружина президента.

Вона відкреслила, що така зухвалість і повторюваність зґвалтувань (українські слідчі ведуть понад 100 справ щодо насильства над нашими громадянами з боку загарбників, і це лише ті випадки, коли жертви знайшли сили говорити) доводить: це свідома зброя агресора, схвалена керівництвом Росії.

«Ось чому під час виступу в британському парламенті я говорила про необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Бо перемогти у війні – це не все. Важливо покарати тих, хто віддавав накази про злочини та скоював їх», – резюмувала перша леді України.

Також читайте Олена Зеленська розповіла, про що говорила с королевою Каміллою на прийомі в Букінгемському палаці

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська відповіла на запитання, що б вона сказала матерям військових РФ. Водночас за її словами, росіяни "нас ніколи не почують, тому що вони замкнені в своєму інформаційному просторі".

Читайте також:

Про це треба говорити: які ознаки насильства і куди можна звернутися за допомогою