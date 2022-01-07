"Слідкуватимемо за діями, які можуть закласти основу для захоплення казахстанських інституцій": Держдеп про розгортання військ РФ

"Слідкуватимемо за діями, які можуть закласти основу для захоплення казахстанських інституцій": Держдеп про розгортання військ РФ

Сполучені Штати Америки стежитимуть за будь-яким порушенням прав людини в Казахстані.

Вашингтон уважно стежитиме за розгортанням російських військ під егідою Організації договору про колективну безпеку в Казахстані.

Про це сказав речник Держдепу Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Сполучені Штати і, відверто кажучи, весь світ стежитимуть за будь-яким порушенням прав людини... Ми також слідкуватимемо за будь-якими діями, які можуть закласти основу для захоплення казахстанських інституцій", - резюмував він.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки уважно стежать за розгортанням "миротворчих сил" контрольованої Росією Організації договору про колективну безпеку в Казахстані й ставлять під сумнів законність їх введення. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми уважно стежимо за повідомленнями про те, що Організація договору про колективну безпеку надіслала свої колективні миротворчі сили до Казахстану. У нас є питання стосовно характеру запиту (на їх введення, - ред.) і щодо того, законним було це запрошення чи ні. На цей момент ми не знаємо", - сказала вона.

Раніше ми повідомляли про те, що відбувається в Казахстані.

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