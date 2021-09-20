"Слов'янська єдність": скандальний Кива привітав путінську партію з перемогою на "виборах"

Нардепа не бентежить те, що "вибори" РФ провела, зокрема і в окупованому Криму, а жителів ОРДЛО вивозили голосувати до Ростовської області.
Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива привітав пропутінську "Єдину Росію" з перемогою на "виборах" до Держдуми.
Про це нардеп написав у своєму Телеграм-каналі.
Кива сподівається, що політика "Єдиної Росії" "розв'яже суперечки" між Україною та Росією.
"Хочу привітати партію "Єдина Росія" з безумовною перемогою на виборах до Державної Думи Росії. Ми повинні пам'ятати, що наша сила в слов'янській єдності", — сказав Кива.
Зазначимо, що в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.
Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України
Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:
- ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.
- Також Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління і склав кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
- Раніше суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн прибутку від жомової ями.