"Слов'янська єдність": скандальний Кива привітав путінську партію з перемогою на "виборах"

"Слов'янська єдність": скандальний Кива привітав путінську партію з перемогою на "виборах"

Нардепа не бентежить те, що "вибори" РФ провела, зокрема і в окупованому Криму, а жителів ОРДЛО вивозили голосувати до Ростовської області.

Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива привітав пропутінську "Єдину Росію" з перемогою на "виборах" до Держдуми.

Про це нардеп написав у своєму Телеграм-каналі.

Кива сподівається, що політика "Єдиної Росії" "розв'яже суперечки" між Україною та Росією.

"Хочу привітати партію "Єдина Росія" з безумовною перемогою на виборах до Державної Думи Росії. Ми повинні пам'ятати, що наша сила в слов'янській єдності", — сказав Кива.

Зазначимо, що в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.

Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

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