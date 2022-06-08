"Слова Лаврова порожні": в МЗС України прокоментували його заяву про гарантії щодо вивезення зерна

"Слова Лаврова порожні": в МЗС України прокоментували його заяву про гарантії щодо вивезення зерна

України не вірить обіцянкам голови МЗС Росії Сергія Лаврова про гарантії безпеки підходу суден після розмінування українських портів.

МЗС України не впевнене, що Росія справді не користуватиметься цим у цілях війни.

Про це спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко повідомив у Мережі 8 червня.

"Слова Лаврова порожні. Україна чітко окреслила свою позицію щодо морських портів: потрібна військова техніка для захисту берегової лінії та місія ВМФ для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі", – написав Ніколенко.

Він наголосив, що не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Україна повинна вирішити проблему відновлення відвантажень зернашляхом розмінування портів або позначити безпечні коридори для суден.

Додамо, що голова російського МЗС прибув до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивозу зерна з українських портів.

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