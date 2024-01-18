Слова Медведєва про знищення України: експерт пояснив заяву і вказав, що про це думає Кремль

Такими дописами Медведєв тішить Кремль, "і всім це подобається, але ні на що не впливає".

Заяви заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва не варто порівнювати з центральною лінією політики Кремля. Слова Медведєва серйозно ніхто не сприймає і своїми заявами він просто тішить Кремль.

Таку думку висловив військовий експерт, експрацівник СБУ Іван Ступак, повідомляє "Еспресо".

Ступак прокоментував заяви Медведєва про те, що приводом для війни є сам факт існування України.

"Медведєв – це людина без посади. Дмитро Медведєв був призначений на посаду заступника голови Ради безпеки Росії ще до того, як вона була створена юридично. Тобто його призначили раніше, ніж створили посаду. Уся владна вертикаль Кремля це пам'ятає, і постійно про це наголошує", – звернув увагу військовий експерт.

"Слова Медведєва взагалі ніхто серйозно не сприймає. Оскільки Медведєву треба показувати, що він ще живий", – додав Ступак.

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За його словами, не варто порівнювати дописи Медведєва із центральною лінією Кремля. Заступник голови Радбезу РФ може говорити все, що завгодно. Якби Медведєв не робив свої заяви, то не мав би приводу з'являтися у ЗМІ.

"Це подобається у Кремлі, але його там не поважають. Навіть своє найближче оточення він "злив" на забаганку Путіна. У нього немає команди, його секретарка – це людина від ФСБ. Такими дописами Медведєв тішить Кремль, і всім це подобається, але ні на що не впливає", – запевнив експерт.

Нагадаємо, напередодні Медведєв заявив, що Росія не змириться із самостійною державою на "своїх історичних територіях", тому існування України завжди буде приводом для відновлення воєнних дій.

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