Слова Рубіо про Аляску здійняли галас у Москві: Лавров вибухнув заявою про зустріч Путіна і Трампа

Лавров і Рубіо. / © Associated Press

Реклама

У Росії дуже не зраділи ссловам держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо про те, що під час саміту на Алясці у серпні 2025-го не було досягнуто жодних домовленостей. Мовляв, ці заявив викликають питання.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

«З боку Рубіо не дуже витончено говорити, що в Анкориджі не було жодної угоди», — висловився він.

Реклама

З його слів, «факт залишається фактом», бо, каже Лавров, на Алясці було обговорено пропозиції Вашингтона, прийняті Москвою.

Міністр розповів, що до зустрічі «фюрера» Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа до Москви приїжджав спецпосланець Стів Віткофф. Нібито саме він привіз «ті самі пропозиції» Білого дому.

Лавров також розповів, що вже в Анкориджі, коли два президенти «сіли за переговори Путін, дивлячись на Віткоффа, який теж там перебував, почав перераховувати американські пропозиції», — розповів голова МЗС Росії свою версію подій.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков традиційно кинув лестощі на адресу Вашингтона. Мовляв, Москва «високо цінує» готовність Штатів допомогти у «врегулюванню». З його слів, РФ не чула заяв із США, які б підтверджували, що» вони більше не є нейтральним посередником по Україні».

Реклама

Заява Рубіо

Американський держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що жодної «угоди Трампа і Путіна» на Алясці щодо припинення війни Росії в не було. З його слів, існувала лише «пропозиція, але вона ніколи не була угодою». Водночас адміністрація Білого дому надалі готова відігравати роль посередника у спробах завершити війну.

Водночас аналітики ISW зауважують, що головний міф Кремля про “дух Анкориджа” розсипався. У Москві неодноразово заявляли, що Росія вестиме переговори лише на основі нібито досягнутих угод на саміті на Алясці. Втім, їхнє існування Рубіо заперечив.

Новини партнерів