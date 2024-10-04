Словаччина хоче відновити відносини з Росією: до чого тут Україна

Фіцо вважає, що військового вирішення конфлікту в Україні немає.

Словаччина виступає за відновлення відносин з агресоркою Росією. Втім, відбутися це має після закінчення війни в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Dennik N.

Політик натякнув на своїй прихильності до діалогу між Києвом і Москво. Мовляв, з його слів військового вирішення конфлікту в Україні немає.

"Якщо під час повноважень цього уряду закінчиться війна, я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з РФ. Європейському Союзу потрібна Росія, Росії потрібен Євросоюз. Дружні відносини з Україною теж будуть для нас дуже важливі", - заявив Фіцо.

Окрім того, словацький прем'єр наголосив на тому, що транзит російської сировини до Європи через Україну має бути збережений. З його слів, президент Чехії Петр Павел вже змінив своє ставлення до війни в Україні. Втім, від деталей Фіцо утримався.

Своєю чергою, журналісти видання припустили, що, ймовірно, Фіцо мав на увазі інтерв’ю Павела виданню The New York Times. У ньому чеський президент заявив, що втома від повномасштабної війни "зростає повсюди". Мовляв, саме тому Україні "потрібно бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих Росією.

Нагадаємо, раніше скандальний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову заявив, що в Україні нібито воюють "нацисти", а міжнародна спільнота це ігнорує.

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