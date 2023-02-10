Словаччина почне переговори щодо відправлення Україні МіГ-29, щойно Київ попросить – прем'єр

Чинний прем’єр-міністр Словаччини заявив, що країна може почати переговори з Єврокомісією щодо передавання Україні винищувачів МіГ-29, якщо Київ зробить офіційний запит.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Едуард Гегер заявив, президент Зеленський просив його про винищувачі МіГ-29. Він додав, що зараз можна починати процес узгодження таких поставок і додав, що списані винищувачі, які Словаччина не використовуватиме, можуть врятувати життя в Україні.

Про це пише SME.

Гегер також відповів на слова лідера партії Smer-SD Роберта Фіцо, який запропонував відправити ковдри людям в Україні.

" Посилати ковдри людям, які вмирають, — це повний цинізм", — сказав Гегер і додав, що така політика Фіцо може повернути Словаччину на десятиліття назад, "у чорну діру політики".

Прем'єр також нагадав, що в обмін на допомогу Україні Словаччина отримала танки і ЗРК "Патріот". Крім того, за його словами, "за будь-яку допомогу, яку Словаччина надсилає Україні, вона просить гроші з Європейського фонду миру".

Своєю чергою, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь додав, що захист України є національним інтересом Словаччини. Щобільше, за доставку винищувачі в Україну, Словаччина, ймовірно, отримає матеріальну або фінансову компенсацію.

Слід зазначити, що Надь неодноразово звинувачував Роберта Фіцо у роботі на РФ.

" Роберт Фіцо поводиться точно так, ніби він агент Російської Федерації в Словаччині, проплачений Володимиром Путіним. Те, чим він займається протягом останніх двох років, є нічим іншим, як корисним для Москви ідіотом в Словаччині", — заявив Надь.

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