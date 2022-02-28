Словаччина пропонує створити особливу процедуру для приєднання України до ЄС і фонд для її відбудови

Словаччина пропонує створити особливу процедуру для приєднання України до ЄС і фонд для її відбудови

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запропонував створити спеціальну процедуру вступу України до Євросоюзу, щоб допомогти у відбудові після війни з Росією.

Про це інформує Politico.

Словацький прем'єр висловив жаль з приводу бомбардувань цивільного населення України Росією. Він наполягає на створенні нового типу шляху до членства в ЄС для Києва.

"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", — сказав Хегер. Європа, за словами словацького лідера, тепер має дати Києву сигнал.

"Вони борються за себе, вони борються за нас, вони борються за свободу", – сказав Гегер про українців. " Ми повинні усвідомити, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми повинні бути разом з ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу (вступе України до ЄС. Ред.)", — сказав політик.

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.