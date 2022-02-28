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Словаччина пропонує створити особливу процедуру для приєднання України до ЄС і фонд для її відбудови

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Словаччина пропонує створити особливу процедуру для приєднання України до ЄС і фонд для її відбудови

Associated Press

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запропонував створити спеціальну процедуру вступу України до Євросоюзу, щоб допомогти у відбудові після війни з Росією.

Про це інформує Politico.

Словацький прем'єр висловив жаль з приводу бомбардувань цивільного населення України Росією. Він наполягає на створенні нового типу шляху до членства в ЄС для Києва. 

"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі",  сказав Хегер. Європа, за словами словацького лідера, тепер має дати Києву сигнал.

"Вони борються за себе, вони борються за нас, вони борються за свободу", – сказав Гегер про українців. "Ми повинні усвідомити, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми повинні бути разом з ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу (вступе України до ЄС. Ред.)",  сказав політик.

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.

"Ми повинні допомогти їм стати на ноги, і ми повинні придумати нові інструменти", – сказав він, висуваючи ідею фонду відновлення України. Хегер зазначив, що "потрібно буде стільки інвестицій, щоб привести країну до того стану, у якому вона була тиждень тому".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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