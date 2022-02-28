Словаччина пропонує створити особливу процедуру для приєднання України до ЄС і фонд для її відбудови

Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запропонував створити спеціальну процедуру вступу України до Євросоюзу, щоб допомогти у відбудові після війни з Росією.
Про це інформує Politico.
Словацький прем'єр висловив жаль з приводу бомбардувань цивільного населення України Росією. Він наполягає на створенні нового типу шляху до членства в ЄС для Києва.
"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", — сказав Хегер. Європа, за словами словацького лідера, тепер має дати Києву сигнал.
"Вони борються за себе, вони борються за нас, вони борються за свободу", – сказав Гегер про українців. "Ми повинні усвідомити, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми повинні бути разом з ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу (вступе України до ЄС. Ред.)", — сказав політик.
Прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що, коли йдеться про Україну, слід ухвалити новий підхід до європейської інтеграції. Цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.
"Ми повинні допомогти їм стати на ноги, і ми повинні придумати нові інструменти", – сказав він, висуваючи ідею фонду відновлення України. Хегер зазначив, що "потрібно буде стільки інвестицій, щоб привести країну до того стану, у якому вона була тиждень тому".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвалис