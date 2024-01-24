Словаччина відмовилася від допомоги Україні, але не повністю: що стоїть на заваді

У Словаччині заявили, що не планують повністю розривати військові контракти з Україною, попри те, що уряд Братислави відмовився постачати Києву зброю та техніку зі складів своєї армії.

Уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил. Однак Братислава повністю не може ☻.

Про це розповів спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, пише HNonline.

За його словами, у Словаччині виробляють боєприпаси для України на напівдержавних підприємствах, а на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

Пеллегріні наголосив, що кожну країну потрібно оцінювати за її діями. Таким чином він натякнув на гуманітарну та технічну допомогу Словаччини Україні, зокрема у питанні розмінування.

"Важливі реальні дії, які вживає Словаччина, і немає потреби говорити про те, як партія виражає себе", - сказав він.

Ймовірно, йдеться про прем'єра Роберта Фіцо, після приходу до влади якого Словаччина і припинила військову допомогу українським військовим.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Словаччина пакет фінансової допомоги Україні наступного тижня на саміті ЄС у Брюсселі, Пеллегріні зазначив, що рада коаліції ще не обговорювала це питання.

Водночас він додав, що Словаччина належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 млрд для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси "не опиняться в руках спекулянтів".

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 24 січня провів зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. На порядку денному – двосторонні відносини країни та підтримка європейських ініціатив.

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