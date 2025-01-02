Словаччина запровадить "адекватні заходи": Фіцо погрожує відповісти на припинення транзиту газу з РФ

Партія прем'єра Словаччини вважає, що за припинення постачання газу могли б відповісти українські біженці, й пропонує скоротити їм виплати.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 2 січня, повідомив, що його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України. За його словами, це буде відповідь на рішення Києва припинити транзит російського газу через свою територію.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Фіцо уточнив, що уряд Словаччини буде обговорювати запровадження "адекватних заходів" у відповідь на припинення постачання газу.

"Президент України Володимир Зеленський почав саботувати державні фінанси Словацької Республіки та завдавати шкоди фінансовим інтересам усього ЄС. Словаччина має показати, що вона є суверенною країною", – підписав відео словацький прем'єр.

Нагадаємо, напередодні Фіцо завив, що через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито страждатиме Європейський союз, але не агресорка Російська Федерація.

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