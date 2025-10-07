- Дата публікації
Словаччина блокує санкції проти РФ: журналіст назвав причини
Словаччина хоче обговорення пакета санкцій ЄС проти.
Словаччина блокує ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації до саміту 23 жовтня.
Про це повідомив редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк у X.
За його словами, країни ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань дипломатів країни-агресорки всередині блоку. Зауважимо, Угорщина зняла вето щодо цього питання.
"Але весь пакет санкцій може бути ухвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні", – наголосив журналіст.
Наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії, бо “настав час”. З її слів, у ЄС не пропонують поетапні санкції, а “значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі”.