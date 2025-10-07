ТСН у соціальних мережах

Словаччина блокує санкції проти РФ: журналіст назвав причини

Словаччина хоче обговорення пакета санкцій ЄС проти.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо. / © Associated Press

Словаччина блокує ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації до саміту 23 жовтня.

Про це повідомив редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк у X.

За його словами, країни ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань дипломатів країни-агресорки всередині блоку. Зауважимо, Угорщина зняла вето щодо цього питання.

"Але весь пакет санкцій може бути ухвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні", – наголосив журналіст.

Наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії, бо “настав час”. З її слів, у ЄС не пропонують поетапні санкції, а “значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі”.

