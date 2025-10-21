Словаччина назвала умову для підтримання нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Юрай Бланар

Реклама

Словаччина готова підтримати 19-й пакет санкцій ЄС щодо агресорки Російської Федерації, якщо отримає гарантії безпеки для словацької економіки.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Бланар.

З його слів, третє спільне засідання урядів Словаччини та України принесло "низку угод" із конкретними проєктами співробітництва. Зокрема, наголосив Бланар, обговорювався 19-й пакет санкцій, який наразі перебуває на розгляді.

Реклама

Словацький міністр каже, що уряд країни наполягає, аби їхні ключові вимоги, “особливо в галузі захисту національних інтересів та конкурентоспроможності промисловості, були чітко відображені у висновках майбутньої Європейської Ради”.

“Ми підходимо до цієї пропозиції відповідально та конструктивно, з метою досягнення угоди. Однак ми підтримаємо його лише за умови, що наші пріоритети будуть враховані та будуть надані гарантії, що вжиті заходи не загрожують словацькій економіці", – наголосив очільник МЗС Словаччини.

Нібито нинішня версія санкційного 19-го пакета, за попередніми оцінками, "не має прямого негативного впливу на економіку Словаччини".

За словами Бланара, Братислава буде відстоювати свої інтереси в автомобільній промисловості та наполягає на ширшій дискусії щодо впливу кліматичної політики та цін на енергію на конкурентоспроможність європейської промисловості.

Реклама

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія підтримала 19-й пакет санкцій проти РФ. Він торкнеться сфери енергетики, фінансового сектору і тіньового флоту країни-агресора. Зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу від 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності від 1 січня 2028-го. Однак ухвалення блокували Австрія та Словаччина. Втім, днями стало відомо, що Відень погодиться на новий пакет санкцій проти Росії.