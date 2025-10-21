ТСН у соціальних мережах

Словаччина назвала умову для підтримання нового пакету санкцій ЄС проти Росії

За його словами, нинішній варіант пакета санкцій не повинен безпосередньо вплинути на економіку Словаччини.

Юрай Бланар

Словаччина готова підтримати 19-й пакет санкцій ЄС щодо агресорки Російської Федерації, якщо отримає гарантії безпеки для словацької економіки.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Бланар.

З його слів, третє спільне засідання урядів Словаччини та України принесло "низку угод" із конкретними проєктами співробітництва. Зокрема, наголосив Бланар, обговорювався 19-й пакет санкцій, який наразі перебуває на розгляді.

Словацький міністр каже, що уряд країни наполягає, аби їхні ключові вимоги, “особливо в галузі захисту національних інтересів та конкурентоспроможності промисловості, були чітко відображені у висновках майбутньої Європейської Ради”.

“Ми підходимо до цієї пропозиції відповідально та конструктивно, з метою досягнення угоди. Однак ми підтримаємо його лише за умови, що наші пріоритети будуть враховані та будуть надані гарантії, що вжиті заходи не загрожують словацькій економіці", – наголосив очільник МЗС Словаччини.

Нібито нинішня версія санкційного 19-го пакета, за попередніми оцінками, "не має прямого негативного впливу на економіку Словаччини". 

За словами Бланара, Братислава буде відстоювати свої інтереси в автомобільній промисловості та наполягає на ширшій дискусії щодо впливу кліматичної політики та цін на енергію на конкурентоспроможність європейської промисловості.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія підтримала 19-й пакет санкцій проти РФ. Він торкнеться сфери енергетики, фінансового сектору і тіньового флоту країни-агресора. Зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу від 1 січня 2027 року, з перенесенням дати набрання чинності від 1 січня 2028-го. Однак ухвалення блокували Австрія та Словаччина. Втім, днями стало відомо, що Відень погодиться на новий пакет санкцій проти Росії.

