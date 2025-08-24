Словаччина пригрозила залишити Україну без дизеля: яка причина

Словаччина вслід за Угорщиною погрожує Україні

Словаччина пригрозила залишити Україну без дизеля через атаки по нафтопроводу «Дружба»

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише TVnoviny.

За його словами, словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, є великим постачальником дизельного пального в Україну й забезпечує 10% усього споживання. Тому через удари по «Дружбі» Україна може залишитися без палива від Словаччини.

«Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес — захистити ці поставки, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною», — розповів Бланар.

Глава МЗС Словаччини додав, що обговорив цю проблему зі своїми українським колегою Андрієм Сибігою й той взяв до уваги цю інформацію.

«Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу… Нам необхідно захистити свої інтереси», — заявив він.

Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники завдали ударів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Європи.

Вже 20 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід «Дружба» відновив роботу.

У ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.

Сьогодні, 24 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкотре «накинувся» на президента Зеленського через атаки по нафтопроводу «Дружба» та закликав припинити «безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку».