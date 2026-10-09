Словаччина відновлює військові контакти з Кремлем після 4-річної паузи: опозиція б’є на сполох

Фіцо і Путін.

Реклама

Після чотирирічної перерви Словаччина відновлює військово-дипломатичні відносини з агресоркою Росією. Словацький уряд уже відправив до Москви двох представників військово-дипломатичного корпусу.

Про це повідомило видання Aktuality.

Реклама

Рішення було ухвалено в межах домовленостей словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з Москвою. Втім, воно вже викликало критику з боку опозиції.

Реклама

Водночас Братислава вже відправила до Москви двох представників військово-дипломатичного корпусу. Посаду військового аташе обійме бригадний генерал Славомір Ставіарський, а його заступником буде полковник Іво Гахір.

Водночас у столиці Словаччини чекають на дипломата з РФ. За останніми даними, новим військовим аташе у Братиславі може стати 46-річний Максим Вережан — офіцер військово-морського флоту. Він раніше служив у російському посольстві в Римі, а останніми роками перебував у Москві.

У МЗС Словаччини пояснили повернення військових аташе наміром відновити прагматичний діалог із Росією.

Критика опозиції

Рішення відновити військово-дипломатичні контакти з агресором розкритикували в опозиційній партії «Прогресивна Словаччина». Депутат Томаш Валашек заявив, що такий крок насамперед вигідний Кремлю, адже словацький представник навряд чи зможе отримати доступ до важливої інформації в Москві.

Реклама

«Тоді як російський аташе отримає можливість брати участь у дезінформаційних операціях та впливати на громадську думку в Словаччині», — заявив політик.

Шпигунський скандал

Військовий аташе Російської Федерації востаннє працював у Словаччині чотири роки тому. Після початку повномасштабного вторгнення до України тодішній уряд Едуарда Гегера вислав із країни офіцера Сергєя Соломасова та інших дипломатів.

Важливим є ще й те, що ім’я Соломасова фігурувало у справі про шпигунство. За даними розслідування, він підкупив співробітника порталу Hlavné správy Богуша Гарбара, який за його вказівкою поширював дезінформацію.

Нагадаємо, раніше прем’єр Словаччини Робер Фіцо заявив: робитиме все, аби країна не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 НАТО. Він розкритикував те, що назвав «войовничою риторикою» у Європі, і поставив запитання, з ким саме європейські країни нібито збираються воювати.

Реклама

Зауважимо, що словацький міністр оборони Роберт Каліняк не вважає, що найбільша загроза свободі європейського континенту походить із Москви. Так він відреагував на відповідну заяву міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля.

Новини партнерів

Новини партнерів