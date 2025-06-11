Словаччина висунула ультиматум щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ / © Associated Press

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Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ без компенсації відмови від російських нафти та газу.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які пропозиції, що зашкодять національним інтересам. Про це стало відомо на тлі майбутнього обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня між країнами ЄС. Для схвалення рішення має бути одностайність у блоці.

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«Словаччина не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Єврокомісія не надасть їй реальне вирішення кризової ситуації, в якій опиниться країна після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з РФ», — сказав Фіцо.

Він також розкритикував план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу та інших енергоносіїв у найближчі роки, назвавши його «економічним самогубством».

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти РФ. Він, зокрема передбачає зниження стелі цін на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель, заборону на імпорт нафтопродуктів, перероблених із російської нафти у третіх країнах тощо.

Цей пакет санкцій — вже 18-й — узгоджується з аналогічними заходами, які розробляються у США.

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Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.

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