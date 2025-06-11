ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
2 хв

Словаччина висунула ультиматум щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Фіцо заявив, що заблокує будь-які пропозиції, що «зашкодять національним інтересам».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Словаччина висунула ультиматум щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ / © Associated Press

Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ без компенсації відмови від російських нафти та газу.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які пропозиції, що зашкодять національним інтересам. Про це стало відомо на тлі майбутнього обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня між країнами ЄС. Для схвалення рішення має бути одностайність у блоці.

«Словаччина не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Єврокомісія не надасть їй реальне вирішення кризової ситуації, в якій опиниться країна після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з РФ», — сказав Фіцо.

Він також розкритикував план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу та інших енергоносіїв у найближчі роки, назвавши його «економічним самогубством».

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти РФ. Він, зокрема передбачає зниження стелі цін на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель, заборону на імпорт нафтопродуктів, перероблених із російської нафти у третіх країнах тощо.

Цей пакет санкцій — вже 18-й — узгоджується з аналогічними заходами, які розробляються у США.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie