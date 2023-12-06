Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску з Україною

Словаччина вимагає повернути систему дозволів для українських перевізників і для цього готова повністю заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород".

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Про це повідомила пресслужба організації.

Словацькі перевізники усвідомлюють, що шлях до вирішення цієї "проблеми" не буде простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація залишається.

"Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", – заявили перевізники.

Страйкарі також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 5 грудня, рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, був розблокований.

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