Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску з Україною

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
253
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску з Україною

Заблокований словацькими перевізниками пункт пропуску у Вишнє Нємецьке / Фото: із соцмереж

Словаччина вимагає повернути систему дозволів для українських перевізників і для цього готова повністю заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород".

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена. 

Про це повідомила пресслужба організації.

Словацькі перевізники усвідомлюють, що шлях до вирішення цієї "проблеми" не буде простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація залишається. 

"Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", – заявили перевізники.

Страйкарі також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі. 

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 5 грудня, рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, був розблокований.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
253
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація