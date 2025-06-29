Словацький міністр заявив, що Заходу "можливо, доведеться пробачити Росію"

Юрай Бланар. / © скриншот з відео

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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що розв’язання війни в Україні неможливе без діалогу з Росією, і закликав до пошуку шляхів співпраці з Москвою.

Про це він сказав в ефірі словацького телебачення STVR, передає агентство TASR.

Бланар зазначив, що, на його думку, “військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує”, і наголосив на потребі повертатися до дипломатичних підходів та принципів міжнародного права.

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“Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією”, – сказав глава МЗС Словаччини.

Він також додав, що західні країни мають знайти спосіб співпраці з Росією, і “може, навіть пробачити все, що сталося”.

Юрай Бланар є представником уряду прем’єра Роберта Фіцо, відомого своєю проросійською риторикою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну словацька влада залишається однією з небагатьох у Європі, хто публічно підтримує політичні контакти з Москвою.

Раніше Бланар заявляв, що Словаччина може підтримати нові санкції ЄС проти Росії, але лише якщо Брюссель запропонує їй гарантії енергетичної безпеки та 20 мільярдів євро для покриття потенційних арбітражних ризиків.

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