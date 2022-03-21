Словенський прем'єр наголосив, що Україна потребує прямої дипломатичної підтримки.
Словенія планує повернути своїх дипломатів до Києва.
Про це розповів прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
"Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Київ. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", — зазначив він.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль зустрілися із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії. Прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша прибули до Києва 15 березня з метою спробувати зупинити війну в Україні. Посадовці цих країн прибули до України як представники Європейської ради.
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