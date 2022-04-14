"Словесна ескалація": Макрон пояснив, чому не назвав геноцидом воєнні злочини в Україні

"Словесна ескалація": Макрон пояснив, чому не назвав геноцидом воєнні злочини в Україні

На його думку, використання такого терміну може втягнути державу у війну.

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид" щодо звірств російських військ в Україні, бо "словесна ескалація" не допоможе.

Про це пише Le Point.

Французький лідер зазначив, що слово "геноцид" має значення і його повинні кваліфікувати юристи, а не політики.

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Макрон також сказав, що держави, які говорять про геноцид українців, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися, а таке втручання перетворить ці держави на країни, що воюють.

"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю", – сказав президент Франції, додавши, що кожен повинен знати, як зберегти розум, а "словесна ескалація" не допомагає Україні.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що не називатиме звірства російських окупантів в Україні геноцидом, проте визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Президент Франції також назвав українців та росіян братніми народами.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що обов’язково обговорить із Макроном такі "болючі" слова.

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