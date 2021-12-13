"Слуга народу" 13 грудня збереться на засідання фракції: які питання розглядатимуть

Засідання має розпочатися о 19:00.

У понеділок ввечері, 13 грудня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу".

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Як у телеграм-каналі повідомила речниця політсили Юлія Палійчук, серед питань порядку денного обговорення пріоритетних законопроєктів, які будуть винесені на поточний пленарний тиждень.

Зокрема, за її словами, під час засідання фракції планується:

заслухати інформацію голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо Закону України " Про публічні закупівлі " в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273);

" в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273); розглянути питання внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д);

та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д); обговорення важливих законопроєктів щодо розвитку медичної реформи: проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (№6306), проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831), проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

А також планується представлення делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради України, дадала речниця партії.

Нагадаємо, поточний пленарний тиждень Ради цього року – останній і, аби встигнути розглянути усі законопроєкти, нардепи можуть зібратися на позачергові засідання 14 і 16 грудня. Про це у своєму телеграм-каналі раніше повідомляв народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.