"Слуга народу" хоче позбавити мандатів понад пів сотні місцевих депутатів

Цей перелік може бути як зменшений, так і збільшений.

Політична партія "Слуга народу" підготувала попередній список із 61 депутата місцевих рад, до якого може бути застосовано процедуру імперативного мандата.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 18 січня, повідомила голова політсили Олена Шуляк.

За її словами, політсила склала список на підставі даних обласних парторганізацій. Однак, вона наголосила, що цей перелік може бути як зменшений, так і збільшений.

"Уже є попередні списки від обласних організацій щодо депутатів місцевих рад, до яких може бути застосовано процедуру імперативного мандата. Станом на сьогодні в цьому списку 61 особа з усієї України. Але зараз щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена і в бік збільшення, і в бік зменшення", - сказала Шуляк.

Вона повідомила, що загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 тис. 407. Як вона додала, що 61 депутат, поданий на позбавлення мандат,- це дуже невеликий відсоток.

Окрім цього, Шуляк зазначила, що цю процедуру партія проводить вперше, а тому хоче, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників.

Як повідомлялися раніше, у Слузі народу" звинуватили п’ятого президента Петра Порошенка у тому, що після повернення він намагався спровокувати громадянське протистояння.

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