"Слуга народу" продовжує втрачати підтримку серед українців: оновлений рейтинг політичних партій

Натомість додала у рейтингу "Батьківщина".

У рейтингу політичних партій найбільшу підтримку незмінно має пропрезидентська "Слуга народу", але порівняно з жовтнем вона знизилася на 3,1%, а порівняно з вереснем на 8,5%.

Також читайте Кого українці обрали б наступним президентом країни: нові результати опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Так, згідно з цими результатами, "Слугу народу" готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" проголосувало б – 14,0%, "Батьківщина" отримала б – 12,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,0%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 5,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%, партію Мураєва "Наші" – 4,9%, Радикальну партію – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 3,2%,"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%, "За майбутнє" – 2,1%, партію "Самопоміч" – 1,7%, партію "Голос" – 1,4%, партію "Наш край" – 1,1%.

Нагадаємо, що згідно з попередніми результатами опитування, яке "Рейтинг" проводив протягом 21-23 жовтня 2021 року, рейтинг партій також тоді очолювала партія "Слуга народу", яку готові були підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За "Європейську солідарність" готові були проголосувати – 15,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,0%, "Батьківщину" – 10,9%.

Варто зазначити, що у вересневому рейтингу лідером також була "Слуга народу". Проте її підтримка була вищою, ніж у жовтні на понад 5% (порівняно з листопадом на 8,5%) і складала 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Тобто за два місяці пропрезидентська політсила втратила 8,5 % підтримки.

Новини України: новим спікером став "слуга народу" Руслан Стефанчук

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання