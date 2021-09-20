"Слуга народу" сьогодні збереться на засідання фракції: які питання будуть обговорювати

"Слуга народу" сьогодні збереться на засідання фракції: які питання будуть обговорювати

Представники парламентської монобільшості говоритимуть на засідання, зокрема, і про так званий законопроєкт про олігархів.

Фракція "Слуга народу" не погоджується із запропонованим апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує погоджувальній раді власну версію. Йдеться про готовий до розгляду "антиолігархічний пакет".

Про це повідомила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі.

Вона додала, що фракція "Слуга Народу" пропонуватиме погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду законопроєктів №5599 щодо олігархів і № 5600 про наповнення бюджету (внесення змін до Податкового кодексу. - ред.)

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує Погоджувальній раді власну версію. Вона включає готовий до розгляду антиолігархічний пакет. Це законопроєкти: №5599 щодо олігархів та № 5600 про наповнення бюджету", – сказала вона.

Крім того, Палійчук написала, що увечері 20 вересня фракція збереться на засідання, на якому планується розглянути законопроєкти про олігархів і про наповнення бюджету. Також о 18.00 відбудеться засідання політради партії з висунення кандидата у 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

"У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - написала вона.

Нагадаємо, ухвалений раніше в Україні закон про олігархів не дозволить брати їм участь у приватизації певних об'єктів і зобов'яже їх подавати декларації, зокрема, і з майном, яке в офшорних компаніях. Однак, цей закон не передбачає конфіскацію майна і арешт олігархів.

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