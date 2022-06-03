«Слуга народу» стає частиною європейського Альянсу лібералів і демократів – Шуляк

Президентська партія «Слуга Народу» орієнтується на ліберальний порядок та міцні демократичні інституції та може значно посилити європейську політику так само, як Україна здатна посилити ЄС.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк, виступаючи на саміті Партії Альянс лібералів і демократів, що проходить у Дубліні, повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

«Для нас партії, що входять до АЛДЕ, є зразками політичних сил, відданих спільним цінностям єдиної Європи. А в Україні сьогодні точиться боротьба за цінності свободи та демократії, боротьба за Європу та її майбутнє», – цитує прес-служба звернення Шуляк.

Вона розповіла про історію створення політичної партії «Слуга Народу», яка з кількох десятків людей на початку свого існування перетворилася на потужну політичну силу. «На сьогоднішній день наша велика політична команда налічує близько 10 тис. осіб, працюють жіноче та молодіжне крило партії», – розповіла голова «Слуги Народу».

За її словами, які наводить прес-служба, партія змогла запровадити найпослідовніші, системні та радикальні ліберальні реформи за часи незалежності України. Але реалізацію більшості з них перервало повномасштабне вторгнення Росії до України.

«Приєднання до «політичної сім'ї» партії «Альянс лібералів та демократів за Європу» як повноправний член партії «Слуга народу» є одним із ключових пріоритетів у міжнародній політиці. У Європі багато політичних «сімей» та партійних конгломератів європейського рівня. Але ми не сумнівалися, що найоптимальнішим варіантом для нас є приєднання саме до АЛДЕ», – констатувала Шуляк.

«Ми впевнені, що приєднання нашої партії до Альянсу лібералів та демократів буде значущою подією як для української, так і для європейської політики. «Слуга народу» посилить АЛДЕ так само, як Україна посилить Євросоюз. Водночас ми можемо більше. Разом ми переможемо!», – підсумувала Шуляк.

Альянс лібералів та демократів за Європу – європейська партія, що включає ліберальні та ліберально-демократичні партії, що переважно діють у країнах ЄС. На національному рівні партії-члени АЛДЕ беруть участь в урядах 12 із 27 країн ЄС. Початок офіційного партнерства з лібералами Європи допоможе численній партії українського парламенту заручитися підтримкою європейських колег в умовах, коли Україна захищає себе та всю Європу від російської навали, резюмували у прес-службі «СП».