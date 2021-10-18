"Слуга народу" вижене із фракції нардепку Буймістер: що про неї відомо

"Слуга народу" вижене із фракції нардепку Буймістер: що про неї відомо

Людмила Буймістер "відзначилася" у Раді тим, що не підтримувала багато принципових для "слуг" законопроєктів.

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила виключити нардепку Людмилу Буймістер зі свого складу.

Про це розповіла речниця фракції Юлія Палійчук.

"Було ухвалене рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі складу фракції "Слуга народу", — зазначила Палійчук, не пояснивши причини такого рішення.

Що могло стати причиною

Зазначимо, що Буймістер у Трускавці нагородили "Червоною кнопкою року" – за голосування "проти" під час ухвалення принципових для "Слуги народу" законопроєктів. Зокрема, вона не голосувала за закон про олігархів.

У вересні очільник фракції Давид Арахамія заявив, що Людмилу Буймістер потрібно виключити зі "Слуги народу" за її "червону позицію".

Коментар Буймістер

Нардепка у коментарі PavlovskyNEWS розповіла, що рішення на фракції ухвалювали без її присутності.

"Поки я їхала, Давид (Арахамія — Ред.) швиденько поставив на голосування це питання, щоб побачити настрої у фракції. Я не знаю, як відбувалося голосування: у мене різні дані від різних колег", — говорить Буймістер.

Депутатка припустила, що тепер Арахамія ініціюватиме збір підписів за її відставку.

"Головна претензія полягала в тому, що ходжу на ефіри і пояснюю людям правду про те, що відбувається у країні", — вважає вона.

За словами народної обраниці, далеко не всі її колеги підтримують таке рішення.

"Якщо будуть дотримуватися наших внутрішньофракційних домовленостей про те, що 70% депутатів повинні підтримати це рішення, тоді воно може бути прийнято. За моєю інформацією, сьогодні тільки 30% з присутніх це рішення підтримало, а присутня там далеко не вся фракція", — заявила Буймістер.

Відповідь Арахамії

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу прокоментував заяву Буймистер про те, що її виключають за те, що вона нібито "ходить на ефіри і пояснює людям правду". Арахамія вважає, що такими гучними заявами нардепка просто намагається виправдати свою "позафракційну і непартійну поведінку".

"Ми ж жартома надали їй нагороду "червона кнопка" за те, що вона голосує не разом з фракцією. До того ж у неї абсолютно опозиційна риторика. Я не розумію, навіщо їй залишатися у "Слузі народу. До того ж вона — єдиний депутат, хто не голосував за закон про олігархів. Всі ми розуміємо, чому", — повідомив глава фракції.

Хто така Людмила Буймістер

Людмилу Буймістер обрали народною депутаткою від 223 округу (Шевченківський район міста Києва).

Народилася в 1985 році у Москві. Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин та Лондонську бізнес-школу.

Як повідомляє "Чесно", від 2002 до 2004 року працювала помічницею головного юриста у компанії ЮКОС (Росія).

Була радницею голови ради директорів корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути та працювала в інших компаніях і корпораціях, які, за інформацією "Чесно", належать Таруті.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання 21 жовтня: що планують розглядати.

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