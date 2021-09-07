"Слуга народу", "ЄС" і ОПЗЖ, який посунув "Батьківщину": хто лідирує у рейтингу політичних партій

"Слуга народу", "ЄС" і ОПЗЖ, який посунув "Батьківщину": хто лідирує у рейтингу політичних партій

Рейтинг "слуг" на 11,7% вищий за рейтинг "Євросолідарності".

"Слуга народу", "Європейська солідарність", і ОПЗЖ є лідерами у рейтингу політичних партій. А ось рейтинг "Батьківщини" понизився у порівнянні з результатами на кінець липня 2021-го.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" протягом 2- 4 вересня 2021 року.

Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,1%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%, "Батьківщина" – 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" – 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка – 4,2%, партію Шарія – 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%, умовну партію Притули – 3,2%. Рейтинг інших партій – до 3%.

Скріншот

Опитування проводилося 2-4 вересня методом телефонного інтерв'ю у всій Україні, за винятком окупованих територій, серед населення віком від 18 років і старше, опитано 2500 респондентів. Похибка становить щонайбільше 2%.

Нагадаємо, що ще місяць тому партія "Батьківщина" була у трійці лідерів, ОПЗЖ тоді поступилася місцем. Про це свідчили результати опитування групи "Рейтинг", проведеного протягом 23-25 липня 2021 року.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання