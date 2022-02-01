"Слуга народу", "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщина": хто лідирує у парламентському рейтингу

До ВР могли б пройти "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ", "Розумна політика".

Згідно зі свіжим парламентським рейтингом, до Верховної Ради змогли б потрапити п'ять політичних партій. Рейтинг "Слуги народу" за місяць майже не змінився.

Про це свідчить нове опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова від 28 до 31 січня 2022 року.

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Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, то до парламенту пройшли з високою вірогідністю потрапили б такі політсили: "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ", "Розумна політика". Формальну до ВР могла потрапити партія "Наші".

Відповідно до цього соцопитування, найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Європейська солідарність". За неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. На другомі місці провладна партія "Слуга народу. За неї планують віддати голоси 12,8% та 18,4% тих, хто визначився з вибором. Далі йдуть ВО "Батьківщина" (8,7% тв 12,6% відповідно), "Опозиційна платформа — За життя" (6,3% та 9,0% відповідно), "Розумна політика" (6,0% та 8,7% відповідно). Також формальну до парламенту пройшла б партія "Наші" (3,7% та 5,3% відповідно).

Інші політсили не потрапили б до ВР, оскільки мають підтримку меншу за прохідний бар'єр у 5%. Це партії "Сила і честь" — 3,4% та 4,8% відповідно, "Українська стратегія Гройсмана" — 2,3 та 3,2% відповідно. Інші партії мають ще меншу підтримку - 2% усіх опитаних та 3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%)", - йдеться у соцопитуванні.

Зазначимо, що згідно з попередніми результатами опитування, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), то за партію "Слуга народу" готові віддати голоси 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором. Тобто рейтинг провладної фракції за місяць майже не змінився.

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