"Слуга народу" збирається на засідання фракції 18 жовтня: які теми обговорять

Нардепи монобільшості планують обговорити проєкт держбюджету на наступний рік.
"Слуга народу" у понеділок, 18 жовтня, збирається на засідання фракції.
Про це розповіла речниця "слуг" Юлії Палійчук.
Нардепи монобільшості планують обговорити проєкт держбюджету на наступний рік.
"18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу". Серед питань порядку денного - обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік", — написала Палійчук.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні "Слуги народу" можуть обговорити інцидент з нардепкою Галиною Третьяковою — щодо її висловлювань про смерть депутата з групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.
Нагадаємо, що скандальна нардепка Галина Третьякова "відзначилася" заявою про смерть колеги Антона Полякова. Як повідомив з трибуни Ради лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, вона написала у партійному чаті "одним ворогом менше".
За таку поведінку її можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на п'ять днів, а також позбавити посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів.
Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.