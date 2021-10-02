"Слуга народу" зібрала достатню кількість підписів для початку процесу відставки Разумкова

"Слуга народу" зібрала достатню кількість підписів для початку процесу відставки Разумкова

Нардепи зібрали понад 150 підписів.

Народні депутати від "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі.

"Станом на 17:30 (2 жовтня) під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України", – повідомила Палійчук.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час зустрічі фракції у Трускавці Арахамія заявив, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня.

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