"Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за розгляд відставки голови парламенту Разумкова - ЗМІ

За даними ЗМІ, депутати в Трускавці зібрали 160 підписів за відставку Разумкова.

Фракція "Слуга народу" зібрала понад 150 підписів необхідних для початку процедури із відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

По це повідомляють з посиланням на власні джерела "Інтерфакс-Україна", "РБК-Україна",LB.ua.

За даними виданнь, збір підписів відбувався під час виїзного засідання "Слуги народу" в Трускавці в суботу, 2 жовтня. Наразі уже є 160 підписів.

Нардеп фракції "Слуга народу" Олексій Устенко підтвердив журналістам цю інформацію, зазначивши, що вже є понад 150 підписів. Також керівництво "Слуги народу" вважає, що у політичної сили буде 240 голосів у Парламенті, необхідних для відставки Разумкова.

Як повідомлялося, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час зустрічі фракції у Трускавці Арахамія заявив, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня.

Новини України: збори слуг народу – що кажуть у монокоаліції про відставку Разумкова

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання