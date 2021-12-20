"Слуга народу" зміцнила свою підтримку, а "Батьківщина" посунула "ОПЗЖ": оновлений рейтинг партій

За місяць рейтинг "СН" зріс на 1,1%.

Партія "Слуга народу" очолює рейтинг партій - її готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

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Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 грудня.

За партію "Європейська солідарність" готові голосувати 13,5%, за "Батьківщину" - 11,2%, за "Опозиційна платформу - За життя" - 10,5%.

До парламенту можуть пройти також "Сила і честь", яку підтримують 7,3%, партія Разумкова "Розумна політика" - 6,2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 6% та партія Мураєва "Наші" - 5,6%.

Інші партії наразі не проходять до Ради, оскільки не подолали б прохідний бар'єр у 5%. Серед них і Радикальна партія - 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,8%, партія Шарія - 3,4% та ВО "Свобода" - 3%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.

Нагадаємо, у попередньому рейтингу за 10-13 листопада 2021 року лідером електоральних симпатій також була "Слуга народу". За цю політичну силу готові були віддати свої голоси 18% тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Тобто за місяць рейтинг пропрезидентської партії зріс на 1,1%. Покращила свої позиції також на 1,1% і "Батьківщина" (у листопаді було 10,1%, а стало - 11,2%). Натомість "ЄС" та "ОПЗЖ" навпаки свій рейтинг розгубили. У "ЄС" було 13,9%, а стало 13,5, а у "ОПЗЖ" було 10,7%, а стало - 10,5%. Більше того остання поступилася третім місцем у рейтингу "Батьківщині".