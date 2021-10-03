"Слугам по заслугах": у Трускавці представникам відомої політсили роздали "оскари" і гарбузи

"Слугам по заслугах": у Трускавці представникам відомої політсили роздали "оскари" і гарбузи

В жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.

У Трускавці відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах", тобто представників політичної партії "Слуга народу".

Про це в офіційному Telegram-каналі повідомила речниця політичної сили "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Програму нагородження розпочав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, - причому, грою на барабанах.

Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях.

Нагороди в рамках премії «Слугам по заслугах» були розподілені наступним чином:

"Відповідальність року" - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

"Шаолінь року" - Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.

"Наполегливість року" - Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.

"Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.

«Децентралізатор року" - Віталій Безгін.

"Червона кнопка року" - Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.

"Батько року" - Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

"Інвест-няня року" - голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.

В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш «болючі» для депутатів закони.

В номінації "Кількість і якість" - Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

В жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.

В номінації "Чим би депутат не тішився" найкращим назвали нашого чемпіона Жана Беленюка за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".

Михайло Радуцький визнаний переможцем в номінації "Трошки по-мобільному" за всім відоме листування в месенджері.

В номінації "ЦВЛ" (цитати великих людей) найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами.

Номінацію "18+" присудили Галині Третьяковій за листування про матрац.

Номінацію "Що це було" віддали Роксолані Підласій за законопроєкт про напівпровідники.

Перемогу в фінальній номінації "Турбо жим-жим" здобув Микола Тищенко.

Організатори дійства зауважили, що нагороди слід сприймати з гумором.

Закривав "Велику фракцію" сет від DJ David Braun, тобто Арахамії Давида - це його псевдонім.

Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях.

На захід 2 жовтня приїхав президент Володимир Зеленський. Прем'єр Денис Шмигаль презентував депутатам від "Слуги народу" оновлену програму діяльності Кабміну.

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