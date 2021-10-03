"Слугам по заслугах": у Трускавці представникам відомої політсили роздали "оскари" і гарбузи

В жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.
У Трускавці відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах", тобто представників політичної партії "Слуга народу".
Про це в офіційному Telegram-каналі повідомила речниця політичної сили "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Програму нагородження розпочав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, - причому, грою на барабанах.
Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях.
Нагороди в рамках премії «Слугам по заслугах» були розподілені наступним чином:
- "Відповідальність року" - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
- "Шаолінь року" - Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
- "Наполегливість року" - Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
- "Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.
- «Децентралізатор року" - Віталій Безгін.
- "Червона кнопка року" - Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.
- "Батько року" - Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
- "Інвест-няня року" - голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
- В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш «болючі» для депутатів закони.
- В номінації "Кількість і якість" - Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
В жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.
- В номінації "Чим би депутат не тішився" найкращим назвали нашого чемпіона Жана Беленюка за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".
- Михайло Радуцький визнаний переможцем в номінації "Трошки по-мобільному" за всім відоме листування в месенджері.
- В номінації "ЦВЛ" (цитати великих людей) найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами.
- Номінацію "18+" присудили Галині Третьяковій за листування про матрац.
- Номінацію "Що це було" віддали Роксолані Підласій за законопроєкт про напівпровідники.
- Перемогу в фінальній номінації "Турбо жим-жим" здобув Микола Тищенко.
Організатори дійства зауважили, що нагороди слід сприймати з гумором.
Закривав "Велику фракцію" сет від DJ David Braun, тобто Арахамії Давида - це його псевдонім.
Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях.
На захід 2 жовтня приїхав президент Володимир Зеленський. Прем'єр Денис Шмигаль презентував депутатам від "Слуги народу" оновлену програму діяльності Кабміну.
Читайте також:
- "Три з плюсом": Зеленський оцінив роботу "слуг" за два роки
- "Слуга народу" зібрала достатню кількість підписів для початку процесу відставки Разумкова