"Слуги народу" відправилися до Трускавця: через них пасажирів пересадили в інший вагон

"Слуги народу" відправилися до Трускавця: через них пасажирів пересадили в інший вагон

Один зі "слуг" пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш! Скільки вони його мили перед нами?"

Народні депутати від "Слуги народу" організовано відправилися від залізничного вокзалу Києва до Трускавця, де в них знову запланована зустріч.

Про це інформує LB.ua.

На вокзалі столиці помітили нардепів Олексія Жмеренецького, Єлізавету Богуцьку, скандального Євгена Брагара та інших.

Єлизавета Богуцька та Євген Брагар розповіли журналістам, що скоріш за все підпишуть лист про відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Водночас вояж "слуг народу" вже встиг спричинити невеликий скандал. Через поїздку нардепів "Укрзалізниця" була змушена пересаджувати інших пасажирів. Про це повідомила журналістка Ганна Стешенко.

"Трускавець-2. На старті вже весело. Ми заздалегідь купили квитки на поїзд "Київ-Трускавець". …Потрапили в вагон зі "слугами народу". Зайняли місця. Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі — більше. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму (ось вона! Діджіталізація!). У ній — "Про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП". У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", — повідомила Стешенко.

За її словами, один зі "слуг" пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш! Скільки вони його мили перед нами?"

Раніше "Слузі народу" прокоментували інформацію, поширену ЗМІ, про повторне навчання депутатів фракції у Трускавці. Зазначалося, що це буде не партійний з‘їзд чи навчання, а робоча нарада.

Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці, яке обійшлося у понад 10 млн грн. Для проживання нардепи обрали найдорожчі готелі "Ріксос" та "Женева".

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