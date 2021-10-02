"Слуги народу" визначилися з датою старту процедури звільнення Разумкова

"Слуги народу" визначилися з датою старту процедури звільнення Разумкова

Нардепи назбирали необхідні 150 голосів для запуску процедури відкликання голови Верховної Ради.

Уже найближчого понеділка, 4 жовтня, народні депутати від "Слуги народу" запустять процедуру відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомила речниця фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"На фракції "Слуга народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади", - зазначила вона.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.

Станом на 17:30 2 жовтня під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.

Разумков офіційно запросив нардепів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня.

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