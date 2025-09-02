Мерц озвучив пропозицію щодо місця проведення переговорів України та Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції у вівторок, 2 вересня, висловив намір запропонувати Женеву як місце для проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Sky News.

«Женева стала б слушним місцем для підписання угоди про припинення вогню», — зазначив Мерц.

Канцлер також підтвердив свою участь у наступній зустрічі «Коаліції охочих», яка відбудеться в Парижі у четвер, 4 вересня, але він не поїде до Франції, а приєднається до союзників в онлайн-форматі.

Інформацію про зустріч у гібридному форматі підтвердили джерела «УП» в офісі президента Франції Емманюеля Макрона.

За даними The Guardian, зустріч, яку співголовуватимуть президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кир Стармер, буде присвячена «роботі над гарантіями безпеки для України, що проводилася протягом останніх тижнів» та підбиттю підсумків щодо позиції Росії, яка «вперто відмовляється від миру».

Очікується, що в зустрічі візьме участь і президент України Володимир Зеленський. Він, як і деякі інші лідери, долучиться до обговорення в гібридному форматі. Водночас участі президента США Дональда Трампа не передбачається.

Нагадаємо, Мерц заявив, що «не має ілюзій» щодо термінів закінчення війни в Україні. на його думку, бойові дії можуть тривати ще «дуже довго», але капітуляція України є неприпустимою.