Службова заборона TikTok: Китай звинуватив США у зловживанні державною владою

У Китаї відреагували на заборону користатися соцмережею TikTok для державних службовців США. У дипломатичному відомстві КНР звинуватили американців у зловживанні державною владою "для придушення іноземних компаній".

Про це інформує ВВС із посиланням на брифінг речниці китайського МЗС Мао Нін.

Вона заявила, що Китай не вважає правильними такі дії Сполучених Штатів і додала, що держава рішуче виступає проти такого рішення.

"Уряд США повинен поважати принципи ринкової економіки та чесної конкуренції, припинити придушення компаній і забезпечити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище для іноземних компаній у США", - наголосила вона.

Останніми тижнями Захід засумнівався в безпечності застосунку TikTok, популярного серед молоді, який належить китайській фірмі ByteDance. Як відомо, у понеділок, 27 лютого, Білий дім оголосив, що держслужбовці мають 30 днів на видалення цього мобільного застосунку зі своїх ґаджетів.

Нагадаємо, у Канаді державним службовцям теж заборонили користуватися соцмережею TikTok на робочих ґаджетах. Уряд країни вважає, що він загрожує конфіденційності та безпеці.

Також ми повідомляли, що видалити китайський застосунок закликають і в Міністерстві оборони Литви. Там наголосили, що доступ до даних користувачів може отримати "не тільки розробник програми".

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