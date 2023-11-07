"Смерть" і двійники Путіна: політтехнолог пояснив, чому Кремль коментує ці теми

Версія про смерть Путіна дає росіянам надію на зміни на краще.

Той факт, що речник президента Росії Дмитро Пєсков змушений коментувати інформацію про начебто "смерть" диктатора Володимира Путіна та про його двійників, свідчить про те, що російський народ має серйозний запит на цю тему.

Про це російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів у ефірі "24 каналу".

За словами Галлямова, росіянам хочеться, щоб усе знову стало нормально. Вони хочуть повернутися до того стану, який був до 24 лютого 2022 року. А версія, що Путіна більше немає, дає людям надії.

"Версія, що Путін помер, дає людям надію. І вони за неї вхопилися, тому що інших надій вони не бачать. Вони не вірять у те, що вони можуть повалити Путіна в результаті голосування. Вони знають, що їхні голоси не мають значення, що який треба результат – Путін сам собі намалює. Вони не вірять у можливість організувати протести і скинути владу", – розповів політтехнолог.

Він додав, що з одного боку, росіяни хочуть, щоб Путін "дематеріалізувався", зник, а з іншого – зробити це, не напружуючись, не ризикуючи.

"У цьому сенсі версія про "смерть" – ідеальна. Тобто от він сам взяв і помер. І ні революції не треба… Одразу з’являється надія, що після Путіна, можливо, стане краще, що, можливо, хтось інший, кращий прийде. Тому люди вхопилися за це – як віра в новорічне диво. А журналісти бачать попит, кількість запитів у Інтернеті і ставлять ці питання Пєскову, а Пєсков вимушений на них відповідати", – пояснив Галлямов.

Нагадаємо, 4 листопада Пєсков спростував наявність у Путіна двійників, а перед тим змушений був спростовувати чутки про смерть президента РФ.

В ГУР Міноборони України пояснили, що такі чутки і змушування Пєскова реагувати на них – інструмент впливу на самого Путіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: После "смерти" Путина - в Кремле перемены! | Аббас Галлямов

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