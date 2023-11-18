Смерть Монастирського: Зеленський показав незвичайний подарунок від міністра – фото

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув у січні 2023 року у авіакатастрофі у Броварах, після повномасштабного вторгнення Росії до України подарував президентові України Володимирові Зеленському цікавий подарунок – копію меча гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це президент розповів у документальному фільмі "Щоденник Монастирського".

"Є один подарунок, який він мені подарував у час війни. Це копія меча гетьмана Сагайдачного. Там написано, що в час російсько-української війни – це був від нього подарунок, такі у нас роблять на Західній Україні, мені здається десь, а він спеціально мені замовив його", - розповів глава держави.

Подарунок Дениса Монастирського президентові Володимирові Зеленському/ Фото: скриншот

Подарунок Дениса Монастирського президентові Володимирові Зеленському/ Фото: скриншот

За словами Зеленського, Монастирський вважав, що "такий повинен бути меч у президента країни, яка бореться проти російської агресії, проти окупантів".

"Я йому сказав: "Ти знаєш, мені здається, може, у нас буде час, коли ми отримаємо в державу не тільки копію, копія залишиться мені, а, може, буде оригінал. Він сказав: "Обов'язково. Коли ми переможемо "руських" – обов'язково всі нам будуть привозити оригінали", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах під Києвом розбився гвинтокрил, на борту якого були – Денис Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін. Загалом жертвами катастрофи стали 14 осіб.

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