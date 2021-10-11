Разумков і Батенко сумніваються у природній смерті нардепа Полякова

Також Тарас Батенко та Дмитро Разумков розкритикували скандальну заяву Галини Третьякової, яка відреагувала на смерть Полякова словами "одним ворогом менше".

На прощання з Антоном Поляковим приїхали екс-спікер ВР Дмитро Разумков і колеги з депутатської групи "За майбутнє", зокрема Тарас Батенко. Всі вони не вірять в те, що Поляков сам вжив метадон перед смертю і наполягають на прозорому розслідуванні.

Про це вони заявили журналістам у Чернігові.

Разумков і Батенко про загибель Полякова

"Те, про що сьогодні говорять, не схоже на ту поведінку, яку я особисто бачив з боку Полякова. Тобто, питання є", — сказав Разумков.

"Ніхто не помічав, що він це робив (вживав наркотики — Ред.). Абсолютно здоровий чоловік, енергійний, життєрадісний, який досить жорстко відстоював свою громадянську позицію. Якщо справді метадон був в крові, тоді необхідно провести дослідження, як він туди потрапив. У нас відразу виникає питання, наскільки це була природна смерть", — зазначив Тарас Батенко.

Батенко закликав не хайпувати на темі загибелі нардепа і на темі його особистого життя.

Разумков і Батенко про слова "слуги народу" Третьякової

Дмитро Разумков уточнив, що не бачив скандальне повідомлення Третьякової у партійному чаті, адже його тоді уже видалили з обговорення.

"Я почув про це з трибуни парламенту. У мене немає слів. Треба завжди залишатися людиною, незалежно від того, чи це твій політичний опонент, чи супротивник. Це — людина, якої не стало, яка так мало прожила. За такі речі має бути більш жорстке покарання. Я думаю, що п’ять днів поза парламентом - цього недостатньо. Це моя особиста позиція. Така поведінка народної депутатки, голови комітету — неприпустима", — сказав ексспікер.

Нардеп "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що зібрав підписи всіх голів фракцій, окрім "Слуги народу", з вимогою не лише відсторонити Третьякову на 5 пленарних засідань, але й відкликати її з посади очільниці профільного комітету.

Нагадаємо, що скандальна нардепка Галина Третьякова "відзначилася" заявою про смерть колеги Антона Полякова. Як повідомив з трибуни Ради лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, вона написала у партійному чаті "одним ворогом менше".

За таку поведінку її можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на п'ять днів, а також позбавити посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів.

Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

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