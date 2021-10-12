Смерть Полякова: мати нардепа записала емоційне звернення на могилі сина

Жінка подякувала всім українцям, хто у важку хвилину підтримав їхню родину.
Мати нардепа Антона Полякова, якого знайшли мертвим 8 жовтня в Києві, записала емоційне відеозвернення біля могили сина, в якому подякувала українцям за підтримку.
Відео опублікували на офіційний сторінці нардепа у Facebook.
"Вчора ми поховали нашого любого синочка Антона. Хочу сказати велике спасибі усім добрим людям за щире співчуття нашому горю", — зазначила
"Сім’я народного депутата України Антона Полякова дякує всім, хто підтримав їх у складній ситуації. Вічна та світла пам’ять Антону Полякову", — йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, що на похороні Полякова стався конфлікт між його вдовою і депутаткою Скороход, яка начебто вагітна від нардепа. Букет Скороход із труни забрала мама Полякова.
Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.
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