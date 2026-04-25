Смертельна атака по Україні 25 квітня: Зеленський жорстко відреагував

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні, яку влаштувала Росія.

Відповідна заява глава держави — у Телеграм.

«Тактика в росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети й значна кількість балістики. Більшість мішеней — звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства.

Реклама

Кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних і жорстких дій, оперативного посилення нашої ППО. І я вдячний за рішення в четвер під час зустрічей на Кіпрі про додаткові внески у програму PURL. Є політичні рішення кількох європейських країн, і важливо, щоб вони були реалізовані якнайшвидше.

Також маємо рухатись уже й до 21-го пакету європейських санкцій проти Росії. Пауза через блокування 20-го пакету дала агресору додатковий час на адаптацію — важливо цьому протидіяти. Ми вже спілкуємося з командою ЄС щодо можливих нових санкційних кроків. Головне — суттєво обмежити можливості російської військової промисловості. Дякую всім, хто допомагає!» — написав він.

Атака по Україні 25 квітня — останні новини

У ніч проти 25 квітня росіяни здійснили по Україні комбіновану атаку. Окупанти запустили 619 ударних дронів різних типів, 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 5 крилатих ракет «Калібр» й одну крилату ракету «Іскандер-К».

У Дніпрі загинули двоє людей, ще 18 — поранені, з них 11 госпіталізовані. 26-річна жінка — у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. Частково зруйнована чотириповерхівка, пошкоджені підприємства. У Нікопольському районі області постраждав 55-річний чоловік.

Реклама

У Харкові через удар дроном постраждали двоє людей, зокрема півторарічний хлопчик. Пошкоджені житлові будинки, газогін, знищені зупинки громадського транспорту.