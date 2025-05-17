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"Смерті та руйнування мають припинитися": Рубіо прокоментував розмову з Лавровим
Рубіо передав Лаврову «послання Трампа» з вимогою припинити бойові дії.
Президент США Дональд Трамп представив «потужний мирний план» і вважає, що настав час припинити вогонь та нарешті закінчити війну між Росією та Україною.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в дописі у соціальній мережі X після розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
«У моїй сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США Дональда Трампа: смерті та руйнування мають припинитися. США представили потужний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Не втрачаймо цю величезну можливість. Час покласти край цій війні настав, — написав Марко Рубіо.
Держсекретар США не написав жодного слова про реакцію свого російського колеги на «послання Трампа».
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що Лавров та Рубіо провели телефонну розмову, в ході якої обговорювали перемовини в Стамбулі.