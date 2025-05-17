ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
1 хв

"Смерті та руйнування мають припинитися": Рубіо прокоментував розмову з Лавровим

Рубіо передав Лаврову «послання Трампа» з вимогою припинити бойові дії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп представив «потужний мирний план» і вважає, що настав час припинити вогонь та нарешті закінчити війну між Росією та Україною.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в дописі у соціальній мережі X після розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«У моїй сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США Дональда Трампа: смерті та руйнування мають припинитися. США представили потужний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Не втрачаймо цю величезну можливість. Час покласти край цій війні настав, — написав Марко Рубіо.

Держсекретар США не написав жодного слова про реакцію свого російського колеги на «послання Трампа».

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що Лавров та Рубіо провели телефонну розмову, в ході якої обговорювали перемовини в Стамбулі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie