ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Смерті українок у США стають знаряддям у політичній боротьбі — думка експерта

Експерт прокоментував інформаційний резонанс навколо вбивств українок у США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Катерина Товмаш

Катерина Товмаш / © із соцмереж

У США трагедії українських біженців дедалі частіше стають інструментом політичного протистояння.

Про це заявив політолог Артем Бронжуков в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, традиційні американські медіа поступово втрачають свій голос, на зміну приходять майданчики X і TikTok, де активну всиловлюються радикальні спікери. Крім того, в американському суспільстві дуже багато напруженості і трагедій.

«Напевно, цей кейс із вбивством, на жаль, не є настільки актуальним, враховуючи, що американський медійний простір перенасичений іншими новинами», — сказав він.

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців у США були вбиті дві українки. Так, 14 лютого вбили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш. У злочині підозрюють її колишнього партнера з Огайо, який втік з місця події.

Раніше жертвою вбивства стала Ірина Заруцька. У серпні 23-річну дівчину знайшли мертвою на залізничній станції у штаті Північна Кароліна. Відомо, що дівчина переїхала до США в пошуках безпеки через війну. Вона загинула від численних ножових поранень. Ппідозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали поліціянти. Справжні мотиви нападу наразі встановлюють правоохоронці.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie