Смерті українок у США стають знаряддям у політичній боротьбі — думка експерта

Катерина Товмаш / © із соцмереж

У США трагедії українських біженців дедалі частіше стають інструментом політичного протистояння.

Про це заявив політолог Артем Бронжуков в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, традиційні американські медіа поступово втрачають свій голос, на зміну приходять майданчики X і TikTok, де активну всиловлюються радикальні спікери. Крім того, в американському суспільстві дуже багато напруженості і трагедій.

«Напевно, цей кейс із вбивством, на жаль, не є настільки актуальним, враховуючи, що американський медійний простір перенасичений іншими новинами», — сказав він.

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців у США були вбиті дві українки. Так, 14 лютого вбили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш. У злочині підозрюють її колишнього партнера з Огайо, який втік з місця події.

Раніше жертвою вбивства стала Ірина Заруцька. У серпні 23-річну дівчину знайшли мертвою на залізничній станції у штаті Північна Кароліна. Відомо, що дівчина переїхала до США в пошуках безпеки через війну. Вона загинула від численних ножових поранень. Ппідозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали поліціянти. Справжні мотиви нападу наразі встановлюють правоохоронці.