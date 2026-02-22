- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 261
- Час на прочитання
- 1 хв
Смерті українок у США стають знаряддям у політичній боротьбі — думка експерта
Експерт прокоментував інформаційний резонанс навколо вбивств українок у США.
У США трагедії українських біженців дедалі частіше стають інструментом політичного протистояння.
Про це заявив політолог Артем Бронжуков в ефірі «КИЇВ24».
За його словами, традиційні американські медіа поступово втрачають свій голос, на зміну приходять майданчики X і TikTok, де активну всиловлюються радикальні спікери. Крім того, в американському суспільстві дуже багато напруженості і трагедій.
«Напевно, цей кейс із вбивством, на жаль, не є настільки актуальним, враховуючи, що американський медійний простір перенасичений іншими новинами», — сказав він.
Нагадаємо, протягом останніх шести місяців у США були вбиті дві українки. Так, 14 лютого вбили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш. У злочині підозрюють її колишнього партнера з Огайо, який втік з місця події.
Раніше жертвою вбивства стала Ірина Заруцька. У серпні 23-річну дівчину знайшли мертвою на залізничній станції у штаті Північна Кароліна. Відомо, що дівчина переїхала до США в пошуках безпеки через війну. Вона загинула від численних ножових поранень. Ппідозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали поліціянти. Справжні мотиви нападу наразі встановлюють правоохоронці.