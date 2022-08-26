"Смертний вирок": у Зеленського заявили, що він не погоджується на переговори з РФ, попри ризики

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава держави Володимир Зеленський усвідомлює ризики та не погоджується йти на переговори з Росією.

Таку ж позицію має і суспільство України.

Про це радник голови ОП сказав в інтерв'ю The Hill.

"Президент Зеленський однозначно проти (переговорів), і українське суспільство непохитне. Ми повністю усвідомлюємо ризики", – заявив Подоляк.

Він зауважив, що РСЗВ HIMARS можуть допомогти переломити хід війни, якщо їх надійде більше та швидше до України. Збереження сили на полі бою дозволяє Україні відбивати спроби російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори, які Подоляк назвав смертним вироком для України.

За словами радника голови ОП, Росія скористається будь-якою паузою в бойових діях для відновлення сил та початку ще сильнішого наступу на Україну. За оцінками Подоляка, Путін зосередиться на війні на виснаження, аби зменшити міжнародну підтримку України, допоки російські війська не візьмуть гору.

"Вони почнуть закулісно маніпулювати настроями, діями, поглиблювати цю втому від війни", – сказав радник голови президентського офісу.

У цьому контексті він нагадав, що РФ вміє створювати кризи, як-от відправлення мігрантів до кордонів Європи.

Подоляк зазначив, що Росія може "думати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб прийти до якоїсь переговорної позиції або відстоювати свою вигоду і свої плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", – сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, напередодні голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член переговорної делегації Леонід Слуцький заявив про готовність Москви до переговорів з Києвом.

Німеччина бажає посадити Україну за стіл переговорів із терористом - інтерв'ю з політологом

Читайте також: