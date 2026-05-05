Сміх у Білому домі: як обмовка Трампа про "8–9 років" при владі змусила гостей реготати

Трамп / © Associated Press

Під час заходу в Білому домі президент США Дональд Трамп згорів про свої податкові відрахування та майбутнє після завершення політичної кар’єри. Його слова викликали сміх серед присутніх гостей.

Про це пише Fox News.

Вочевидь, Трамп щиро сподівається залишатися на посаді ще майже 10 років.

Американський лідер заявивив, що планує використовувати власні податкові відрахування після того, як залишить посаду — орієнтовно через «8 чи 9 років». Це викликало жваву реакцію зали та сміх учасників подій.

«Коли я залишу посаду, приблизно через 8-9 років, я планую викорситовувати власні податкові відрахування», — заявив Трамп.

