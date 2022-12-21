Смілива поїздка: The New York Times наголосила на суворій секретності можливого візиту Зеленського до США

Планується, що президент України Володимир Зеленський дійснить поїздку до Вашингтона, щоб зустрітися з американським колегою Джо Байденом та виступити перед Конгресом у середу, 21 грудня 2022 року.

Про це пише The New York Times.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський здійснить сміливу поїздку, за словами чотирьох людей, знайомих із плануванням візиту.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності через побоювання щодо безпеки Зеленського, попередили, що плани не остаточні і можуть змінитися. Ризики, пов’язані з таким візитом — український лідер під час воєнного часу залишив свою країну вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну — високі, і будь-яка така спроба буде суворо секретною.

Планується, що Зеленський приєднається до Байдена в Білому домі для оголошення обіцянки американської адміністрації про новий раунд військової допомоги — перед тим, як вирушити на Капітолійський пагорб для виступу. Про це ЗМІ розповіли дві людини, які знайомі з плануванням.

Водночас представники Білого дому відмовилися у вівторок увечері підтвердити зустріч двох президентів.

Також були припущення, що готується незвичайна сесія Конгресу. Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі надіслала всім законодавцям листа з проханням особисто відвідати сесію, є можливість голосувати дистанційно.

А напередодні під час несподіваного візиту до постраждалого міста Бахмут українські солдати подарували Зеленському прапор, який попросили передати його у Конгрес. Він пообіцяв передати його президенту Байдену. Хоча в Офісі президента не було офіційних коментарів щодо будь-якої майбутньої поїздки, цей момент був зафіксований на камеру. Однак тоді було незрозуміло, що Зеленський насправді готується неминуче покинути країну вперше з початку війни.

Можливий візит Зеленського в США

CNN з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією, запевнилося, що Зеленський вже вирушив до США, зокрема до Вашингтона. Ймовірний візит до Білого дому відбуватиметься у жорсткому режимі через проблеми безпеки.

Додамо, що раніше джерела американських ЗМІ розповіли нюанси можливого візиту Зеленського до США. Наголошується на делікатному характері поїздки.

А в соцмережах користувачі навіть знайшли інформацію про літак, нібито на якому український президент пряму до Вашингтону. Повідомляється, що він міг вилетіти з військової бази у Німеччині.

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