"Смішно": генерал Годжес розніс заяви Трампа про швидкий кінець війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та війна в Україні / © ТСН

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Екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес вважає необґрунтованими заяви президента Дональда Трампа про близькість мирного врегулювання в Україні. За його словами, Москва не робить жодних поступок, а Вашингтон лише тисне на Київ. Годжес також попередив про небезпеку тристороннього саміту за участю США, Китаю та Росії.

Про це пише Welt.

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Швидкого миру в Україні не буде

Годжес скептично оцінює заяви Трампа про можливе швидке завершення війни після нещодавніх контактів Вашингтона з Москвою. На його думку, підстав для такого оптимізму немає.

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«Ні, миру не видно. Смішно, що Трамп таке стверджує», — сказав американський генерал.

Видання нагадало, що 21 жовтня Трамп заявив у Вашингтоні, що сторони можуть наближатися до мирного врегулювання.

«Можливо, зараз ми як ніколи близькі до цього», — стверджував він.

Того ж дня спеціальний представник США Стів Віткофф провів близько тригодинну зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. За підсумками переговорів Віткофф охарактеризував їх як «конструктивні», водночас наголосивши, що «ще належить виконати важливу роботу».

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Годжес наголошує, що під час переговорів Москва не пішла на жодні поступки.

«Російська сторона не зробила жодної поступки. Трамп навіть не закликав їх до цього. Насправді він лише чинив тиск на Україну», — сказав екскомандувач військ США в Європі.

Годжес вважає, що ні Росія, ні американська адміністрація не демонструють справжньої зацікавленості в серйозному переговорному процесі.

«Саме тому адміністрація Трампа відправила замість дипломатів двох агентів з нерухомості», — сказав генерал.

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Окрім Віткоффа, у попередніх контактах із Путіним брав участь і зять американського президента Джаред Кушнер.

Окремо Годжес звернув увагу на відсутність Європи за столом переговорів.

«Те, що жодну іншу європейську країну не запросили до переговорів, свідчить про те, що Росія не надає Європі права голосу на переговорах», — сказав він.

На думку американського генерала, європейські лідери мають відреагувати на таку ситуацію та відкрито висловити своє невдоволення.

Зустріч Трампа, Сі і Путіна

Водночас Путін прагне провести зустріч із Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на 18-19 листопада у Шеньчжені. Президент США у понеділок заявив, що відкритий до такого формату переговорів, однак офіційної домовленості про зустріч поки немає.

Годжес вважає, що за ініціативою Москви стоїть чіткий розрахунок.

«Росіяни намагаються скористатися відкритістю американського президента до укладення угод із Кремлем і перетягнути його на свій бік проти України», — сказав він.

На думку екскомандувача військ США, під час можливих переговорів за участю Китаю, Росії та Сполучених Штатів «свідомо намагаються домовитися через голови українців».

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Осло, закликав допустити Київ до участі в такому саміті. Він наголосив, що обговорення майбутнього України є «прийнятним лише в тому разі, якщо ми сидітимемо за столом переговорів». Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга застеріг, що проведення тристоронньої зустрічі лише «заохотить Путіна продовжувати цю війну».

Тим часом Вашингтон уже досяг домовленості з Москвою щодо постачання дизельного пального. Крім того, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв забезпечити американський ринок значними обсягами добрив.

На цьому тлі відносини між США та Україною останнім часом помітно загострилися. Трамп призупинив заплановане запровадження санкцій проти Росії, а також закликав до зміни влади в Україні.

До слова, за даними The Economist, США підготували новий план завершення війни в Україні, який передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, вступ до ЄС та інвестиційні пакети в обмін на відмову від НАТО. Для Росії пропонуються послаблення санкцій, відновлення постачання газу до Європи, нормалізація відносин із Заходом та бізнес-контракти з американськими компаніями. Українські посадовці побоюються, що економічні інтереси представників Трампа переважать забезпечення тривалого миру. Водночас Москва, ймовірно, затягуватиме переговори заради нових поступок.

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