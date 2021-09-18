"Собака гавкає, а караван іде": в Криму відреагували на санкції РНБО щодо виборів до Держдуми РФ

"Собака гавкає, а караван іде": в Криму відреагували на санкції РНБО щодо виборів до Держдуми РФ

Явка під час першого дня голосування склала понад 20%.

"Голова" "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев відреагував на українські санкції щодо учасників "виборів" до Держдуми Росії на анексованому півострові.

Свою думку він висловив у коментарі журналістам, пишуть російські ЗМІ.

Він наголосив, що санкції України в Криму не вплинуть на проведення голосування.

"Всі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ані виборчих комісій, ані членів комісій. Хотілося б відповісти відомою східною приказкою: "Собака гавкає, а караван іде". Все йде своєю чергою, вся робота проводиться, яка необхідна з організації виборчого процесу. Все в нормальному, спокійному режимі", - заявив він.

За словами "голови виборчої комісії", явка в Криму в перший день голосування склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисяч мешканців півострова.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму. Санкції має ввести в дію президент своїм указом. Вони стосуватимуться 53 членів територіальних виборчих комісій і 33 кандидатів до Держдуми.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони триватимуть три дні.

Новини України: на РНБО оголосили про санкції тим, хто бере участь у російських виборах

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