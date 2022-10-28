Собчак із клану "опозиціонерів", які співпрацюють із Кремлем, її втеча - це інформаційна гра: експерт

Російська телеведуча та політикиня Ксенія Собчак грає роль опозиціонерки для "випуску пари" тих росіян, які не вдоволені політокою Кремля. Якщо б вона і не втекла з Росії, то нічого поганого з нею не сталося б.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив політичний експерт Дмитро Васильєв.

"Моє припущення - Собчак грає роль опозиційної людини, яка має говорити певні речі для "випуску пари" от тієї потенційно протестної частини російського суспільства, яке виїхало, або втікло після мобілізації, або планує втікати. Плюс та умовно інтелігенція, яка ще сидить в Росії, і, як вона каже, не цікавиться політикою, а займається своїми справами, але тепер політика почала займатися ними. От я думаю, що вона (Собчак – Ред.) проговорює історії саме для цих людей, щоб вони через неї якісь речі продумували, ну, можливо, на кухні про це обговорювали і "випускали пар", - каже Васильєв.

Також експерт вважає, що Собчак – це показник того, що в Росії нібито є якась інша думка, а насправді ж, вона входить до клану "опозиціонерів", які співпрацюють із Кремлем.

"І це важливий меседж для зовнішніх аудиторій, що є такі люди, які все одно готові за щось там говорити, боротись і т.д. І третя ідея полягає в тому, що росіянам, російському керівництву надзвичайно важливо якось відволікати увагу від свої невдач і від тих додаткових безглуздих речей, які вони пропонують в інформаційному полі, зокрема і ці брудні бомби. Тому вони переключають увагу на начебто опозиційну Собчак, яка нібито втекла і нібито тепер має певні проблеми із урядовими організаціями Росії. Але мені видається, що це просто інформаційна гра. Я не вірю, що Собчак є опозиційною людиною, тим паче, що у неї є дуже тісні зв'язки із Путіними. І що би вона там не говорила, як би вона там опозиційно не працювала. В Росіє є певний клан "опозиціонерів", які співпрацюють із Кремлем. Мені видається, що вона саме із цього клану", - сказав експерт.

Втеча Собчак із РФ

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку російські медіа часто називають "хрещеницею" Путіна, поспіхом утекла з Росії, де вона фігурує в кримінальному провадженні про здирництво. За даними російських джерел, Собчак надурила російських силовиків: придбала квитки в Дубай та Туреччину, а натомість, через Білорусь вирушлила до Литви. Російські слідчі, нібито, готували арешт Собчак, як співучасниці справи про здирництво, відкритої проти її комерційного директора.

Нагадаємо, на початку жовтня Собчак, яка нібито виступає проти війни в України, влаштувала скандал у Грузії через гасло "Слава Україні".

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